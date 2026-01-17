Vuoden urheilijaksi Suomessa valittu tennispelaaja Harri Heliövaara voitti parinsa Henry Pattenin kanssa Adelaiden ATP-turnauksen nelinpelin.
Heliövaara ja Patten kukistivat tenniskauden avanneen turnauksen loppuottelussa saksalaiset Kevin Krawietzin ja Tim Pützin erin 6–3, 6–2.
Kaksikon kausi jatkuu seuraavaksi Melbournessa Australian avoimilla, jonka voittoa Heliövaara ja Patten juhlivat vuosi sitten. Avauskierroksella pari kohtaa Kolumbian Diego Hidalgon ja Yhdysvaltain Patrik Trhacin. Kauden ensimmäisen grand slam -turnauksen nelinpeli alkaa keskiviikkona.
Viime kauden päätteeksi ATP-finaaliturnauksen voittaneet Heliövaara ja Patten avasivat kautensa ATP-maailmanlistan kolmossijalta.
Heliövaara valittiin torstaina historian ensimmäisenä suomalaisena tennispelaajana Vuoden urheilijaksi. Hän jätti Urheilutoimittajien liiton äänestyksessä taakseen seuraavaksi sijoittuneet NBA-pelaaja Lauri Markkasen ja kaksinkertaisen NHL-mestarin Aleksander Barkovin.