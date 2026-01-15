Mäkihyppylegenda Janne Ahonen on nimetty Suomen urheilun kunniagalleria Hall of Fameen.

Janne Ahonen nimettiin Suomen urheilun Hall of Fameen torstain Urheilugaalassa.

Ahonen voitti Keski-Euroopan mäkiviikon ennätykselliset viisi kertaa. Hän on saldolla yhä kaikkien aikojen ykkösenä.

36 maailmancupin osakilpailua urallaan voittanut mäkilegenda saavutti myös muun muassa viisi maailmanmestaruutta. Olympialaisista tuli kaksi hopeaa.

– Kun selailin listaa, ketä tähän on vuosien varrella tullut (Hall of Fameen) valituksi, on ihan uskomatonta miettiä, että nyt kuuluu itse siihen samaan porukkaan. Siellä on ihan käsittämättömiä urheilijoita, legendoja mutta ennen kaikkea ihmisiä. Näitä seuraamalla se pikku-Jannekin aikanaan tv:n äärellä inspiroitui ja koetti kaivaa sieltä kaikki mahdolliset opit ja suuntaviivat oman urheilu-unelman tavoittelemiselle, Ahonen sanoi puheessaan.

Mäkihypystä häntä ennen Suomen urheilun Hall of Fameen on nimetty Veikko Kankkonen, Tauno Luiro ja Matti Nykänen.

Janne Ahonen Urheilugaalassa kumppaninsa Hennan kanssa.All Over Press

Ahosen ohella Hall of Fameen nimettiin torstaina kaksi muutakin urheilusuuruutta, kilpapurjehtija Esko Rechardt ja keihäänheittäjä Heli Rantanen.

Rechardt voitti finnjollan olympiakullan Moskovassa 1980. Rantanen kiskaisi keihään olympiakultaan Atlantassa 1996 ennätyksellään 67,94.

Rantanen on Pohjoismaiden ensimmäinen naispuolinen yleisurheilun olympiavoittaja ja edelleen ainoa yleisurheilun olympiakultaan yltänyt suomalaisnainen.