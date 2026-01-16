Aleksi Valavuori kirjoittaa Instagram-postauksessaan, että Olavi Uusivirralta "olisi laulut loppuneet lyhyeen", mikäli artisti olisi tullut lähellekään hänen pöytäänsä Urheilugaalassa.

Urheilu- ja mediapersoona Aleksi Valavuori avasi sanaisen arkkunsa koskien artisti Olavi Uusivirran esiintymistä Urheilugaalassa.

Uusivirta nousi lavalle Helsingin Veikkaus-areenalla torstaina vietetyn Urheilugaalan päätteeksi ja esitti juhlakansalle Jumalat juhlivat öisin -kappaleensa. Esityksen aikana Uusivirta käveli yleisön joukkoon ja kaulaili muun muassa maratoonari Alisa Vainiota.

Seuraavaksi Uusivirta halasi samassa pöydässä istunutta Vainion valmentajaa Jarmo Viskaria ja lähestyi myös vuorotellen Saga Vannista, Ella Mikkolaa ja Silja Kososta. Uusivirta kertoi Iltalehdelle, että televisiossa nähdystä koreografiasta oli sovittu ennakkoon Urheilugaalan tuotannon ja ohjaajan kanssa.

Valavuori lataa Uusivirrasta kovaa tekstiä torstain ja perjantain välisenä yönä julkaisemassaan Instagram-tarinapostauksessa.

– Poistuin kun tämä toope päästettiin lavalle, ehkä hyvä niin. Jos olisi tullut lähellekään meidän pöytää, olisi laulut loppunu lyhyeen, Valavuori kirjoittaa tarinapostauksessaan, jossa on lisäksi kuva Uusivirran esiintymistä käsittelevästä uutisotsikosta.

Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan.

Lue myös: Olavi Uusivirran käytös Urheilugaalassa kummastuttaa

Toisella Valavuoren Urheilugaalasta jakamalla Instagram-videolla selviää syy sille, miksi hän poistui gaalasta jo hieman ennen sen loppumista.

– Sami Välimäki voittaa PGA Tour -kisan, ei mahdu Vuoden urheilija -äänestyksen top kolmoseen. Ei mitään pois keltään muulta, mutta minä lähden vittuun täältä, Valavuori sanoo videolla samalla kun astelee pois juhlapaikalta.

Välimäki sijoittui Vuoden urheilija -äänestyksessä neljänneksi. Vuoden urheilijaksi valittiin tennispelaaja Harri Heliövaara.