Leijonien lohkossa Milanon olympiaturnaukseen Italian päävalmentajana valmistautuva Jukka Jalonen on saanut olla paikalliselta medialta rauhassa.

Italia avaa olympialaiset keskiviikkona kovalla ottelulla NHL-tähtiä vilisevää Ruotsia vastaan. Samassa lohkossa pelaavat myös Slovakia ja Suomi, jonka Italia kohtaa lohkon päätösottelussa lauantaina.

Jalonen tuntee Leijonista jokaisen pelaajan ja valmentajan erittäin tarkkaan, mutta mitään ässiä hihassa hän ei tunnusta piilottelevansa.

– Ei siinä mitkään kikat auta. Pyritään keskittymään omaan juttuumme, ja katsotaan, miten Leijonat pelaa. Suunnilleen varmaan se tiedetäänkin, mutta pitää vain yrittää toteuttaa omia juttuja ja vahvuuksia ja pelata rohkeasti. Ei se sen kummempaa ole, Jalonen kertoi MTV Urheilulle päivää ennen turnauksen alkua.

– Mutta on se selvää, että kun on paljon tuttuja valmentajia toisessa vaihtoaitiossa ja tuttuja pelaajia kaukalossa pelaamassa meitä vastaan, niin on se vähän outo tilanne, hän myöntää.

Keskiviikosta on tulossa pitkä päivä, sillä Italian avausottelu Ruotsia vastaan käynnistyy vasta iltayhdeksän jälkeen paikallista aikaa.

Olympialaisissa huippumaat ovat mukana parhailla mahdollisilla NHL-miehistöillään, joten haaste on Italialle aivan eri luokkaa kuin esimerkiksi Ruotsin kohtaaminen MM-kisoissa.

Italian joukkue puhkuu silti intoa.