Leijonien puolustuspää teki pronssiin päättyneessä Milanon olympiaturnauksessa suurimman vaikutuksen MTV Urheilun asiantuntijaan Karri Kiveen.

Suomi huipensi tapahtumarikkaan olympiaturnauksensa pronssiottelun 6–1-voittoon Slovakiasta. Kisat olivat päättyä Leijonilta jo puolivälieriin Sveitsiä vastaan, mutta komean nousun jälkeen joukkue kävi välierissä lähellä jopa Kanadan kaatamista.

Alku oli äärimmäisen hankala, kun 1–4-tappiota Slovakialle seurasi kohu-uutinen joidenkin pelaajien osallistumisesta Antti Pennasen valmennusryhmän vastaiseen kampanjointiin kulisseissa.

– Todella positiivinen turnaushan tämä oli. Varmaan maksimit tuli, Kanada vain oli eilen pelillisesti vahvempi, Karri Kivi vetää turnauksen yhteen.

– Tuota kyllä arvostaa, että vaikka ensimmäinen peli meni pieleen ja siihen vielä tuo “koutsisählinki” silloin, niin kyllä nopeasti joukkue meni raiteilleen. Ansaitsivat nyt tuon mitalin.

– Tämä antaa taas rauhaa analysoida ja kehittää lätkää kaikin puolin. Muuten olisi ollut turbulenssia, jos tämä (turnaus) olisi mennyt pieleen.

NHL-pelaajien suhde maajoukkueeseen tiivistyi

Kolmeksi positiiviseksi pelaajaksi Kivi nostaa turnauksesta Miro Heiskasen, Rasmus Ristolaisen ja .