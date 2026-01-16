Artisti Olavi Uusivirran esiintyminen Urheilugaalan päätösnumerossa on herättänyt keskustelua.

Vuoden urheilusaavutuksia juhlistettiin eilen torstaina Urheilugaalassa Veikkaus-areenalla Helsingissä.

Gaalan päätösnumerona Olavi Uusivirta esitti Jumalat juhlivat öisin -kappaleensa areenalla.

Somessa ihmetystä on aiheuttanut erityisesti se, kun Olavi Uusivirta lähti kävelemään esityksen aikana yleisön joukkoon ja kaulaili muun muassa maratoonari Alisa Vainiota.

Uusivirta otti myös pöydästä hänen viinilasinsa ja otti huikan siitä.

Tämän jälkeen hän halasi Vainion valmentajaa Jarmo Viskaria ja lähestyi myös vuorotellen Saga Vannista, ja .