Leijonat onnistui vakuuttavalla Ruotsi-voitolla kääntämään kurssinsa Milanon olympiaturnauksessa.

Hallitsemansa Slovakia-ottelun maalein 1–4 hävinnyt Suomi otti toisessa alkulohkon ottelussaan voiton Tre Kronorista samoin lukemin.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi piti ottelua kaiken kaikkiaan todellisena huippukohtaamisena.

– Huomasin itsekin, että tuli katsottua viimeiset viisi minuuttia seisten. Viimeksi varmaan vuoden 2022 olympiafinaalissa, Kivi hehkuttaa.

Kiven mukaan koko Suomen pakisto onnistui loistavasti. Hyökkäyksestä hän nostaa esiin useamman nimen, jotka esiintyivät edukseen.

– Joel Armia on ollut Suomen paras hyökkääjä nämä kaksi peliä.

– Ja Eetu Luostarinen on kyllä sellainen huippupelaaja, niin voittava pelaaja, että tulee kyllä olemaan aikamoisen tärkeässä ruudussa lähivuodet. Peli kääntyy koko ajan toiseen päähän, kun hän on jäällä. Ja se puolustusvarmuus. On aivan huippujätkä, Kivi toteaa.

Myös Suomen ykkösnyrkki nousi uudelle tasolle Slovakia-ottelun jälkeen. Sen maestrona Mikael Granlund näytti jälleen suuruutensa.

– Tuon takia hän on kansallissankari. Se tapa, jolla hän tuota ryhmää johti. Kovimpaan mahdolliseen paikkaan tuollaista liidausta. Vuodesta toiseen hän vain onnistuu Suomi-paidassa, Kivi kehuu.

Lauantain Italia-ottelussa Suomella on vielä paljon tuloksellistakin panosta, mutta myös paikka korjata tämän hetken suurin ongelmakohtansa.

– Ainoa miinus on ylivoimapeli. Se ei ole lähtenyt yhtään, ei ole sennäköistäkään, Kivi sanoo.

– Valmennus varmaan miettii, että tekevätkö he vaihdoksia vai antavatko he vielä yhden mahdollisuuden, jos Italia-pelissä lähtisi rullaamaan. Sekin on ihan mielenkiintoista seurata huomenna.

Myös maalivahti Juuse Saros pelasi Ruotsia vastaan yhden vaikean kauden parhaista otteluistaan.

– Hän otti alkuun kaksi torjuntaa huipputilanteisiin, jotka olisivat voineet muuttaa pelin suuntaa.

– Se täytyy valmennuksen tosi tarkkaan miettiä, laittaako Italia-otteluun Kevin Lankisen tai Joonas Korpisalon maaliin. Siinä heillä riittää pohdittavaa. Vain he osaavat tehdä sen päätöksen, ei kukaan sivullinen, Kivi linjaa.