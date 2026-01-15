Alisa Vainio pitää Vuoden urheilija -vertailua outona.

Alisa Vainio juoksi syyskuussa Tokion MM-kisoissa maratonilla komeasti viidenneksi koko joukon parhaana eurooppalaisena. Joulukuussa hän tykitti vielä Valenciassa huimaksi uudeksi Suomen ennätykseksi 2.20.48. Hän nousi Euroopan kaikkien aikojen tilastossa kahdeksanneksi ja oli maratonilla nopeampi kuin kukaan suomalaismies viime vuonna.

– Alkuvuosi oli tosi vaikea. Sitten kun kesällä alkoi kelkka kääntymään, siitä tuli tosi hyvä, Vainio ruoti Urheilugaalassa.

– En olisi uskonut, että noin hyvä vuosi tulee, mutta ainakin se osoitti itselleni, että mikään työ ei ole mennyt hukkaan ja pystyy oikeasti mihin vain.

Vuoden nuori urheilija 2015 Vainio on nyt yhtenä ehdokkaana Vuoden urheilijaksi. Hän pohti ehdokkaiden joukon tason olevan kova.

– Minusta on vähän outoa, että verrataan eri lajien urheilijoita, se on vaikeaa, hän lisäsi.

– Uskon, että kuka ikinä sen (palkinnon) saa, varmasti menee oikeaan osoitteeseen.

Oma kysymyksensä on, saavatko Vainio ja maratonhuiput Suomessa brutaaleista vedoistaan aivan ansaitsemaansa kunniaa. SE-nainen otti asiaan jämäkästi kiinni.

– Minun mielestäni maraton ja maratonin juoksijat ansaitsisivat enemmän arvostusta. Se on äärimmäisen kova laji, ja kaikki, jotka sitä arvostavat, ovat minun mielestäni hienoimpia ihmisiä ja siisteimpiä tyyppejä. Kyllä se minun mielestäni ansaitsisi enemmän.