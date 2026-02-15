Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue päätti olympiaturnauksen lohkovaiheen murskaavaan 11-0-voittoon Italiasta. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi summasi yhteen Leijonien Italia-ottelua ja alkulohkotaipaletta.

Leijonat meni menojaan joa aikaisessa vaiheessa ja ei antanut Italialle minkäänlaista sanansijaa. Samalla se tarkoitti sitä, että hyvin suurella todennäköisyydellä Suomi on paras lohkokakkonen ja etenee suoraan puolivälieriin.

– Italia oli odotetusti väsynyt. Oli ihan varmaa, että noiden kahden pelin jälkeen heillä loppuu. Mutta kyllä Suomi, jos voi sanoa, että jos joku on kympin peli, niin meni tämä peli aivan nappiin. Siihen alkuun kun sai heti 3-0:n. Kyllä se epäitsekkyys, joka tuossa joukkueessa on, niin se tekee vaikutuksen. Aikamoinen kasvu on ollut tässä kolmessa pelissä, Kivi sanoo.

– Kaapo Kakkokin siinä vaiheessa, kun hänellä oli jo kaksi maalia ja sauma tehdä kolmas, niin haki syöttöä. Ne ovat joukkuehengen kannalta loistavia juttuja. Suomen joukkueella on hyvä tilanne, kun kaikki pelaajat ovat olleet tärkeitä. Jokainen pelaaja tuntee, että tuo jotain mukaan peliin, Kivi jatkaa.

Vaikka Suomen joukkue on kokonaisuudessaan säväyttänyt, nostaa Kivi joukosta yhden pelaajan, joka on tehnyt häneen positiivisen vaikutuksen. Lukuisista loukkaantumisista ennen kisoja kärsinyt Rasmus Ristolainen teki paluun maajoukkueeseen pitkän tauon jälkeen.

– Ihmettelin, miten noin raskastekoinen pelaaja pystyy olla tuollaisen jälkeen heti pelivalmis. On ollut tosi hieno positiivinen yllätys, että on pystynyt pelaamaan noin hyvin, Kivi toteaa.

Leijonat voitti alkusarjassa Ruotsin ja Italian sekä hävisi Slovakialle. Pudotuspelien ensimmäinen vastustaja selviää sunnuntain otteluiden jälkeen.