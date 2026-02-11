



Iso muutos maajoukkueessa tasoitti Eero Hirvosen tietä olympiamenestykseen: "Se oli selvä peli" Suomen yhdistetyn joukkue otti Eero Hirvosen pronssista ilon irti vaikeiden vuosien jälkeen. IMAGO/HMB-Media/ All Over Press Julkaistu 11.02.2026 23:13 Mikko Hyytiä mikko.hyytia@mtv.fi Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Keväällä 2022 Suomen yhdistetyn maajoukkueen päävalmentajana aloittanut Antti Kuisma sanoi yllättyneensä Eero Hirvosen olympiapronssista, vaikka mitali sinällään olikin tavoitteena heti avausmatkalta. Kuisma iloitsee, että olympiakaudella on päästy keskittymään asiaankuuluvasti olennaiseen. Lue myös: Presidentti soitti – Eero Hirvonen paalutti voimakasta tekstiä Alexander Stubbin piirteestä Lue myös: Eero Hirvonen latasi: "En olisi itseni puolesta laittanut rahoja likoon" Kuisma kertoi seuranneensa yhdistetyn normaalimäen kisan loppuratkaisua äärimmäisen hermostuneena yhdessä edeltäjänsä, Hirvosen pitkäaikaisen valmentajan ja Hiihtoliiton nykyisen huippu-urheilujohtajan Petter Kukkosen kanssa. – Pyörittiin ympyrää kumpareella. Kumpikaan ei pysynyt paikallaan. Kun mitalitaistelussa oli viimeisillä kilometreillä Hirvosen lisäksi Ilkka Herola, Kuisma oli omien sanojensa mukaan varsin luottavainen sen suhteen, että ainakin jonkinvärinen mitali voisi olla tulossa.

– Eero oli yllätys sikäli, että hän oli siellä mäen jälkeen. Hän oli musta hevonen, jos vain pystyy hyppäämään siihen kisaan mukaan. Ei mitali siis sillä tavalla yllätyksenä tullut. Sitä me lähdimme hakemaan heti ensimmäisestä kisasta.

– Todella iso helpotus ja mahtava fiilis. Ja liikuttuminenhan siitä tulee.

Kuisman mukaan hänen nelivuotiseen päävalmentajapestiinsä on mahtunut "kaikenlaista".

– Keväällä on aina mietitty, onko töitä ja toimintaa seuraavalla harjoituskaudella. Epävarmuutta on siedetty valtava määrä ja keskitytty siihen tekemiseen, mihin pystytään vaikuttamaan. Sitä kautta olemme ehkä vahvistuneet joukkueena näiden paskamaisten haasteiden edessä.

Olympiakauteen lähdettäessä tilanne oli kuitenkin toinen. Hiihtoliiton talous on kääntynyt vaikeiden viime vuosien jälkeen parempaan, ja Olympiakomiteakin tarjoaa oman tukensa.

– Tähän kauteen päästiin valmistautumaan niin kuin kuuluukin ilman epävarmuutta ja oikeanlaisilla toimintaedellytyksillä.

– Esimerkiksi jo viime talvena ennen kuin kausi päättyi meillä oli suunnitelmat harjoituskaudelle ja aika lailla tiimi kasassa, henkilökunta ja työpaikat kaikilla. Se oli urheilijoillekin selvä peli. Kaikki oli viimeisen päälle. Kaksi edellistä kautta ihmeteltiin, oltiin työttömänä, lomautettuna ja ilman mitään toimintaa.

Yhdistetyn kisat jatkuvat ensi viikon tiistaina suurmäen osakilpailulla. Kaksi päivää myöhemmin ohjelmassa on joukkuekilpailu.

Kun mitalitili on nyt avattu, Kuisma ei lähde arkailemaan tavoitteiden kanssa.

– Meillä oli ensimmäisessä kisassa kaksi kaveria mitalikamppailussa mukana. Ei olisi tarvinnut olla kovin paljon erilainen kisa, kun olisi tullut kaksi mitalia. En näe mitään syytä, miksi emme lähtisi mitalijahtiin seuraaviinkin kisoihin.