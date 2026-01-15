Harri Helilövaara on palkittu Suomen vuoden urheilijana.

Tenniksen nelinpelitähti Harri Heliövaara voitti vuonna 2025 britti Henry Pattenin kanssa grand slam -turnaus Australian avoimet ja Torinossa pelatun ATP-finaaliturnauksen ja nousi maailmanlistalla kolmanneksi. Ranskan avoimissa ja Wimbledonissa tuli puolivälieräpaikat.

Heliövaara on historian ensimmäinen Vuoden urheilijana Suomessa palkittu tennispelaaja.

Australian Adelaidessa turnausta pelaava nelinpelihuippu tavoitettiin Urheilugaalan lähetykseen etäyhteydellä.

– Aika upeaa herätä tällaisiin tunnelmiin. Ei mennyt aikainen aamuherätys tälläkään kertaa hukkaan – niitä on urheilu-uralla tullut tehtyä aika monta kertaa. Melkein tippa tulee linssiin, Heliövaara sanoi.

– Suuri kunnia päästä tämmöisessä ryhmässä ylipäätänsä olemaan, tänä iltana 10 parhaan joukossa ja kaikkien vuosien aikana tämän palkinnon voittaneiden kanssa samalle viivalle.

Heliövaara kertoi, ettei hän uskonut, että voisi saada Vuoden urheilijan kunniaa nelinpelaajana.

– Tämä kertoo siitä, että on tullut elämässä tehtyä aika paljon oikeita valintoja. On käynyt iso tuuri. Paljon sattumia, on mennyt oikeaan suuntaan ja on vielä löytynyt aika hyvät ihmiset siihen ympärille auttamaan.

Markkanen ja Barkov kärkikolmikkoon

Heliövaara sai Urheilutoimittajain liiton äänestyksessä 1 356 pistettä. Toiseksi Vuoden urheilija -äänestyksessä sijoittuneelle NBA-koripalloilija Lauri Markkaselle pisteitä tuli 1 312 ja kolmanneksi sijoittuneelle NHL-jääkiekkoilija Aleksander Barkoville 1 244.

Markkanen pelasi komean kauden NBA:ssa ja tähditti neljänneksi EM-kisoissa yltänyttä Suomen maajoukkuetta. Barkov puolestaan kipparoi Florida Panthersin toiseen peräkkäiseen Stanley Cupiin. Hän on ainoa Stanley Cupeihin kapteenina yltänyt suomalainen.

Koripallo sai paljon tunnustusta

Vuoden valmentajana palkittiin Suomen miesten koripallomaajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuovi. Neljänneksi EM-kisoissa sijoittunut Susijengi palkittiin lisäksi Vuoden joukkueena ja joukkueen suomalaislupaus Miikka Muurinen Vuoden nuorena urheilijana.

Ampumahiihtäjä Suvi Minkkiselle herui sekä läpimurtopalkinto että Lenzerheiden pikakilpailun MM-pronssista myönnetty Vuoden sykähdyttävimmän urheiluhetken kunnia.