Israel sanoo kieltävänsä kansainvälisen Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestön toiminnan Gazassa.
Israel kieltää lääkärijärjestön toiminnan Gazassa, koska järjestö ei ole sen mukaan toimittanut Israelin viranomaisille luetteloa palestiinalaisista työntekijöistään.
Israelin viranomaisten mukaan järjestön toiminta aiotaan lopettaa Gazassa helmikuun loppuun mennessä.
Lääkärit ilman rajoja on ilmaissut huolensa siitä, että työntekijälistan toimittaminen Israelin viranomaisille voisi vaarantaa työntekijöiden turvallisuuden sekä järjestön riippumattomuuden.