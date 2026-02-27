Minnesota Wildin Filip Gustavsson katosi maaliltaan kesken Colorado Avalanche -ottelun. Ruotsalaisvahti oli oksentanut omalle alueelleen. Ruotsin Viaplayn lähetyksessä oli naurussa pitelemistä.

Ottelua oli jäljellä reilu minuutti, kun peräti 44 torjuntaa pelissä ottanut Gustavsson oli yhtäkkiä luistellut pois maaliltaan. Syy selvisi, kun jäälle astui mies lapion kanssa ja alkoi kaapimaan maalialuetta. Gustavsson oli oksentanut maalialueelleen.

– Hän oksensi suoraan jäälle. Se oli mielenkiintoinen käänne. Se ei ole hauskaa, mutta tuollaista ei näe usein, yhdysvaltalainen kommentaattori totesi lähetyksessä ja yritti samalla pidätellää nauruaan.

Gustavssonin paikan maalilla ottti Jesper Wallstedt, joka päästi 2-4-maalin käytännössä heti. Minnesota sinetöi kuitenkin hetkeä myöhemmin 5-2-voiton.

Ruotsalaisvahti näytti ottelun jälkeen olevan kuitenkin hyvällä tuulella. Hän näytti pirteältä joukkueen pukuhuoneessa, kun hänelle annettiin hattu tunnustuksena ottelun panoksesta.

Gustavsson oli mukana Ruotsin olympiajoukkueessa. Hän pelasi alkusarjan ottelut Italiaa ja Suomea vastaan. Italiaa vastaan tuli 5-2-voitto ja Suomea vastaan 1-4-tappio.