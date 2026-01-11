Asiantuntijan mukaan paras keino välttää jäätymisestä syntyneitä putkirikkoja on löytää syy jäätymiselle. Asiantuntija varoittaa, että jäätynyttä putkea ei kannata missään nimessä lähteä kuumentamaan "kikkakolmosilla".

Viime päivinä Suomea piinanneet paukkupakkaset voivat erityisesti vanhoissa rakennuksissa jäädyttää vesijohtoputkia ja sään lauhtuessa riskinä on, että putki hajoaa.

LVI-Tekniset Urakoitsijat ry:n erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkisen mukaan paras keino välttää jäätymisestä syntyneitä putkirikkoja on löytää syy jäätymiselle.

– -20 asteen pakkasten ei tulisi jäädyttää putkia suomalaisissa taloissa. Usein Suomessa jo rakentamisvaiheessa pitäisi varmistua, etteivät putket pääse jäätymään, Mäkinen sanoo.

Usein vika löytyykin talon rakenteista. Esimerkiksi vaurioituneet tai irronneet eristykset voivat aiheuttaa putkien jäätymistä.

Entä mitä sitten voi tehdä, jos putki jäätyy?

Jos putkea ympäröivä tila saadaan lämmitettyä, voidaan sillä koittaa saada putki hiljalleen sulamaan jäästä. Jos tilaa ei saa lämmitetyksi, pitäisi Mäkisen mukaan pyytää ammattilainen paikalle.

– Ei kannata missään nimessä lähteä itse kuumentamaan putkea millään kikkakolmosilla, hän varoittaa.

Kesäasunnoissa putket tulisi Mäkisen mukaan tyhjentää, kun asunto ei ole käytössä.

Tuhansien eurojen vahingot

Vesijohtoputket rikkoutuvat tyypillisesti pakkasten jälkeen sään lauhtuessa siksi, että putken sisällä olevan jään tilavuus muuttuu. Lämmetessään laajeneva jää voi pahimmassa tapauksessa hajottaa putken.

– Mikäli näin käy, niin ammattilainen kannattaa soittaa paikalle, jotta hän voi minimoida putkirikosta syntyvät vahingot, Mäkinen sanoo.

Putket jäätyvät tyypillisesti vanhoissa pientaloissa. Vanhoissa rakennuksissa rakenteet sekä eristeet ovat voineet painua tai kulua, mikä voi altistaa putkien jäätymiselle.

Putkirikon seurauksena aiheutuneen vesivahingon korjaaminen maksaa OP Pohjolan vakuutusyhtiön asiantuntijan mukaan yleensä useita tuhansia euroja.

Putkien omatoimisesta sulattamisesta voi taas aiheutua esimerkiksi palovahinkoja. Myös yleinen putkien sulattamiseen annettu vinkki, joka neuvoo jättämään hanan tiputtamaan vettä, voi aiheuttaa vahinkoa.

– Tämän seurauksena on aiheutunut vesivahinkoja, kun avonainen hana on jätetty ilman valvontaa, eikä vesi olekaan päässyt kulkemaan sinne, minne pitäisi, Pohjola Vakuutuksen henkilöasiakkaiden omaisuusvakuutuksista vastaava Iiris Saranpää sanoo tiedotteessa.