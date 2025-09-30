20-kohtaisessa rauhansuunnitelmassa ehdotetaan muun muassa välitöntä tulitaukoa, Hamasin riisumista aseista, panttivankien vapauttamista sekä Israelin vetäytymistä Gazasta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maanantaina esittelemää suunnitelmaa Gazan sodan päättämiseksi on kuvailtu maailmalla tervetulleeksi. Positiivisia kommentteja on kuultu muun muassa useilta muslimienemmistöisiltä mailta sekä palestiinalaishallinnolta ja eurooppalaisilta johtajilta.

Uutistoimisto AFP:lle ja yhdysvaltalaiskanava CNN:lle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Qatarin ja Egyptin edustajat toimittivat Trumpin esityksen Gazaa hallitsevalle äärijärjestö Hamasille myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa.

AFP:n lähteen mukaan Hamasin neuvottelijat ovat sanoneet, että he tarkastelevat suunnitelmaa ja antavat siihen vastauksen.

Trumpin maanantaina julkistamassa 20-kohtaisessa rauhansuunnitelmassa ehdotetaan muun muassa välitöntä tulitaukoa, Hamasin riisumista aseista, kaikkien Gazassa olevien panttivankien vapauttamista 72 tunnin sisällä sopimuksen hyväksymisestä, Israelin vaiheittaista vetäytymistä Gazasta sekä kansainvälistä väliaikaishallintoa Gazaan.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on jo kertonut hyväksyvänsä suunnitelman.

Macronilta, Starmerilta ja Costalta kiitosta

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kuvaili suunnitelmaa tervetulleeksi X-viestipalvelussa.

– Odotan Israelin sitoutuvan tältä pohjalta päättäväisesti. Hamasilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin vapauttaa välittömästi kaikki panttivangit ja noudattaa tätä suunnitelmaa, Macron kirjoitti.

Macronin mukaan ehdotuksen on tasoitettava tietä keskusteluille kestävän rauhan saamiseksi alueelle.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Antonio Costan mukaan kaikkien osapuolten on tartuttava tähän tilaisuuteen ja annettava rauhalle aito mahdollisuus.

– Israelilaiset ja palestiinalaiset ansaitsevat elää turvassa ja rauhassa rinnakkain, Costa sanoi.

Britannian pääministeri Keir Starmer kertoi omassa lausunnossaan, että hänen maansa tukee vahvasti Trumpin pyrkimyksiä. Hän sanoo olevansa kiitollinen yhdysvaltalaispresidentin johtajuudesta.

– Hamasin pitäisi nyt hyväksyä suunnitelma ja lopettaa kärsimys, Starmer sanoi.

Kahdeksan muslimienemmistöistä maata kutsui niin ikään yhteislausunnossaan Trumpin Gaza-suunnitelmaa tervetulleeksi. Lausunnon allekirjoittajina olivat Saudi-Arabian, Jordanian, Arabiemiraattien, Indonesian, Pakistanin, Turkin, Qatarin ja Egyptin ulkoministerit.

Maat korostivat Yhdysvaltojen roolia alueen rauhan turvaamisessa ja sanoivat sitoutuvansa yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa. Maat korostivat Costan ja Macronin tapaan kahden valtion mallin tärkeyttä alueellisen vakauden saavuttamisessa.

Kehuja myös palestiinalaishallinnolta

Länsirantaa hallitseva palestiinalaishallinto vuorostaan kuvaili Trumpin rauhanpyrkimyksiä vilpittömiksi ja määrätietoisiksi ja sanoi niiden olleen tervetulleita. Palestiinalaishallinto sanoi lausunnossaan luottavansa Trumpin kykyyn saavuttaa rauha.

Palestiinalaishallinto sanoi lisäksi haluavansa modernin, demokraattisen ja aseistamattoman Palestiinan valtion perustamista.

Trumpin suunnitelman mukaan Gazaan perustetaan aluksi väliaikaishallinto ja lopulta kaistan hallinta on tarkoitus siirtää takaisin palestiinalaishallinnolle. Hallinnan siirtäminen vaatisi suunnitelman mukaan kuitenkin palestiinalaishallinnon uudistuksia, joista on linjattu muun muassa tuoreessa New Yorkin julistuksessa sekä Trumpin ensimmäisellä kaudella laatimassa rauhansuunnitelmassa.

Vuonna 2020 julkaistu Trumpin rauhansuunnitelma Lähi-itään sai runsaasti kritiikkiä ja palestiinalaisjärjestöt tyrmäsivät sen alkuunsa. Israelin kanssa laadittu vuoden 2020 suunnitelma tehtiin kuulematta palestiinalaisia.

Netanjahu: Gazaa hallitsee jatkossa siviilihallinto

Israelin pääministeri Netanjahu sanoi maanantaisessa tiedotustilaisuudessa, että Gazaa hallitsee jatkossa rauhanomainen siviilihallinto, joka ei ole Hamasin tai palestiinalaishallinnon alaisuudessa.

– Arvostan selkeää kantaasi siitä, että palestiinalaishallinnolla ei voi olla minkäänlaista roolia Gazassa ilman radikaalia ja aitoa muutosta, Netanjahu sanoi maanantaina.

Netanjahun mukaan israelilaisten keskuudessa ei uskota palestiinalaishallinnon merkittävään muutokseen.

Hamasin liittolainen, äärijärjestö Islamilainen jihad sanoi, että Trumpin ehdotus Gazan rauhansuunnitelmaksi vain lisää vihamielisyyttä palestiinalaisia kohtaan.

Islamilaisen jihadin mukaan Israel pyrkii suunnitelman avulla saamaan aikaan sen, mitä maa ei kyennyt tekemään sotimalla. Tästä syystä järjestö katsoo, että uusi ehdotus on omiaan kärjistämään tilannetta alueella.