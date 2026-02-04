Israelin pääministeri Netanjahu tapasi Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoffin Jerusalemissa tiistaina.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on toistanut jälleen vaatimuksensa siitä, ettei palestiinalaishallinnolla tulisi olla roolia sodan jälkeisen Gazan hallitsemisessa.
Netanjahun kanslia kertoi tiedotteessaan, että pääministeri oli kertonut asiasta Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoffille, jonka hän tapasi Jerusalemissa tiistaina.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gaza-suunnitelmassa Gazan siviilihallinnosta vastaa väliaikaisesti palestiinalainen asiantuntijakomitea, kunnes palestiinalaishallinto on toteuttanut siltä vaadittuja uudistuksia.