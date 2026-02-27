Perävaunu törmäsi kuolettavasti vastaan tulleeseen autoon.

Orivedellä sattui eilen vakava liikenneonnettomuus, jossa kuoli kolme henkilöä ja yksi loukkaantui vakavasti.

Poliisin alustavien tietojen mukaan kolari johtui ajoneuvoyhdistelmän perävaunun heittelehtimisestä ja lopulta päätymisestä vastaantulevien kaistalle. Perävaunu törmäsi vastaan tulleeseen henkilöautoon. Henkilöautossa olleista neljästä ihmisestä kolme kuoli törmäyksessä ja yksi loukkaantui vakavasti.

Loukkaantuneen tila on poliisin tietojen mukaan vakaa.

Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja ei loukkaantunut.

Keliolosuhteet olivat onnettomuusaikaan erittäin haastavat liukkauden ja vesisateen vuoksi, poliisi kertoo.

Asiaa tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena, kolmena kuoleman tuottamuksena ja yhtenä törkeänä vammantuottamuksena. Lisäksi poliisiin on kirjattu kolme kuolemansyyn selvittäminen -ilmoitusta.

Poliisi ei julkaise liikenneonnettomuudessa kuolleiden, vaikeasti loukkaantuneen tai ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan ikää tai asuinpaikkaa.