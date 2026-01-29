Soulista Helsinkiin matkalla ollut Finnairin kone joutui laskeutumaan Alaskassa.
Keskiviikkona Finnairin lento AY42 Etelä-Korean Soulista Helsinkiin joutui tekemään välilaskun Alaskassa.
Finnairin viestinnästä vahvistetaan MTV Uutisille, että välilaskun syynä oli sairaustapaus.
Finnairin mukaan välilaskuja tehdään sairaustapausten vuoksi satunnaisesti.
Lennon oli tarkoitus alun perin saapua Helsinkiin aikaisin torstaina, mutta välilaskun vuoksi se myöhästyi noin viisi tuntia.