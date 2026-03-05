Espanja lähetti kansalaisiaan pois kriisialueelta rivakalla vauhdilla.

Espanjan ilmavoimien Airbus A330 MRTT -lentokone saapui varhain torstaina pääkaupunki Madridissa sijaitsevaan Torrejónin lentotukikohtaan.

Sen kyydissä oli yhteensä 171 Espanjan kansalaista, jotka pääsivät takaisin kotimaahansa Omanin kautta.

Espanjan ilmavoimat kertoo, että he reagoivat asiaan nopeasti ja kotiuttava lentokone oli ilmassa alle vuorokaudessa tehtävän käynnistämisestä. Heidän mukaansa tärkeintä oli taata kansalaisille turvallinen ja logisesti tehokas paluulento.

Useita suomalaisia on päässyt lähtemään Lähi-idästä kuluneen vuorokauden aikana. Osa on kuitenkin vielä jumissa Dubaissa ilman tietoja paluulennostaan.

Ilmavoimat julkaisi sosiaalisessa mediassa tehtävästä lyhyen videon. Katso videota lennolta yläpuolelta.