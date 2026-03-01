Bangkokista Helsinkiin matkalla olleessa koneessa koettiin lauantaina pelottavia hetkiä.
Tapahtumahetkellä Turkmenistanin yllä lentäneen Finnairin matkustajakoneen ikkunoista todistettiin eilen epätodellisen tuntuista näkyä.
Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen katseli lentokoneen ikkunasta ulos ja huomasi auringonlaskun keskellä lentävän ballistisen ohjuksen.
– Paljon tässä on matkusteltu, mutta ikinä en ole lennolla kokenut mitään vastaavaa, Koivunen kertoo MTV:lle.
Hetkeä myöhemmin koneen kapteeni ilmoitti matkustajille Iranissa tapahtuvista sotatoimista.
Katso Koivusen haastattelu yllä olevalta videolta!