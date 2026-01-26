Valtteri Bottas sai kunnian ajaa ensikilometrit F1-tulokas Cadillacin autolla maanantaina alkaneissa testeissä Barcelonassa.
Espanjassa järjestettävät kolmipäiväiset ensitestit ajetaan niin sanotusti salassa, mutta tapahtumista on tihkunut tunnelmia muun muassa F1-sarjan sometileille.
– Cadillacin F1-tallin matka alkaa, F1-sarja julkaisi videon kera X:ssä.
F1-sarjan mukaan Cadillacin autoa ajoi Bottas. Tiimin toinen kuljettaja on niin ikään F1-konkari, meksikolainen Sergio Perez.
Suljetut ovet
Barcelonan rata on varattu testejä varten maanantaista perjantaihin, mutta jokainen talli saa ajattaa autojaan maksimissaan kolmena päivänä. Williams on ainoa tallina sivussa Barcelonasta.
Lue myös: Lewis Hamiltonin kritisoima avaintekijä ulos Ferrarilta
Sarjan tekniset säännöt uudistuivat rajusti kaudelle 2026, mikä heittää tiimeille valtavan haasteen. Ne vaativatkin kauden alle lisää testipäiviä.
F1-sarja lisäsi toiset kolmipäiväiset testit Bahrainiin helmikuulle, mutta tallit halusivat lisää. Ne yhdistivät voimansa, varasivat Barcelonan radan ja rajasivat mediatalot ulos varikolta.
Kun moottorisäännöt muuttuivat edellisen kerran vuonna 2014, kaikki testisessiot olivat julkisia.