Formula ykkösten kriisitalliksi kauden avauskilpailun alla leimautunut Aston Martin harkitsee tuoreen varikkotiedon mukaan useamman kisan väliin jättämistä.
Aston Martin on valtavissa ongelmissa F1-kauden alla. Tallin käyttämä Hondan V6-moottori aiheuttaa autoon niin pahaa tärinää, ettei se pysty kilpailemaan Australian avausosakilpailussa viikonloppuna.
Tallipäällikkö Adrian Newey paljasti torstaina Melbournen Albert Parkin varikolla, että suunnitelmissa on ajattaa Fernando Alonson ja Lance Strollin kuskikaksikkoa noin 20 kierroksen ajan.
Aston Martinin uskotaan saavan toteuttaa tämän epätavallisen manööverin turvallisuussyihin vedoten, eikä FIA:n tai F1:n johto luultavasti tule vastustamaan ratkaisua.