Formula ykkösten täksi vuodeksi lanseeratut "uuden sukupolven" autot eivät ole tehneet vaikutusta nelinkertaiseen maailmanmestariin Max Verstappeniin.

Bahrainissa Red Bull -autoaan testaava Verstappen kuvailee Autosportin mukaan, kuinka autot "eivät ole hauskoja ajaa".



– Ei kovin formula ykkösmäistä. Tuntuu enempi kuin Formula E steroideilla, Verstappen tuhahti viitaten sähköformuloihin.



– Ajajana nautin siitä, että saan antaa mennä ja (tehdä nopeita ratkaisuja) hetkessä. Sitä et tällä hetkellä voi tehdä. Mutta säännöt ovat samat kaikille, joten tämän kanssa on nyt pärjättävä.

Verstappen urakoi ensimmäisenä testipäivänä keskiviikkona peräti 136 kierrosta, eniten koko porukasta. Hän oli kierrosajoissa toiseksi nopein McLarenin Lando Norrisin takana.

Kolmipäiväiset testit päättyvät perjantaina.