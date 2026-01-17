Vaikean avauskauden Ferrarilla ajanut Lewis Hamilton saa uuden kisainsinöörin kaudelle 2026.
Hamiltonin tiimiradioäänenä kuultu Riccardo Adami on siirretty uusiin tehtäviin Ferrarin kuljettaja-akatemiaan.
Adamin ja Hamiltonin välillä oli päättyneellä kaudella useita julkiseksi päätyneitä sananvaihtoja ja kommunikaatiokatkoksia.
Ferrari kertoo tiedotteessaan, että lombardialainen Adami toimii jatkossa tiimin kuljettaja-akatemian ja aiempien autojen testauksen johtajana.
Adami siirtyi Ferrarille vuonna 2015 Sebastian Vettelin kisainsinööriksi. Aiemmin Red Bullilla hän toimi Vettelin lisäksi muun muassa Daniel Ricciardon aisaparina. Ferrarilla hän on työskennellyt myös Carlos Sainzin kisainsinöörinä.
Hamiltonin tuleva kisainsinööri nimetään myöhemmin.