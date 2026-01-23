F1-talli Williams on ilmoittanut jättäytyvänsä pois ensi viikolla Katalonian radalla ajettavasta talvitestien avauksesta.
Williams kertoo tiedotteessaan, että syynä päätökseen ovat viivästykset uuden auton rakentamisessa. Talli jatkaa autonsa kehittämistä virtuaaliolosuhteissa.
Barcelonan lähistöllä 26.-30. tammikuuta ajettavat testit ovat lähtölaukaus formula ykkösten testikauteen. Jokainen talli saa ajaa valitseminaan kolmena päivänä viidestä.
Viralliset F1-testit ajetaan Bahrainissa helmikuussa.
Williamsin autoja ajavat myös tulevalla kaudella Carlos Sainz ja Alexander Albon.