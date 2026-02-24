Red Bull piilotteli vauhtiaan F1-testeissä sen jälkeen, kun sen kilpailukyky nousi puheenaiheeksi, väittää Williamsin tallipomo James Vowles.

Formula ykkösten sääntömuutokset puhdistivat pöydän täksi kaudeksi, ja tallien väliset voimasuhteet ovat ennen ensimmäistä osakilpailuviikonloppua vielä arvoitus.

F1-sirkuksen suurtalleihin lukeutuvan Red Bullin on uumoiltu olevan pienellä takamatkalla kilpailijoihinsa Mercedekseen, Ferrariin ja McLareniin nähden. Tallin itsensä kehittämällä moottorilla kulkevan auton iskukyky Bahrainin testien perusteella Max Verstappen ja Isack Hadjar voivat vähintäänkin haastaa muita MM-pisteistä jo kauden alussa.

Lähtöasetelmia F1TV:lle analysoinut Williamsin tallipäällikkö James Vowles suhtautuu skeptisesti puheeseen Red Bullin takamatkasta.

– Siellä pelataan pelejä, Vowles täräyttää.

– Red Bull näytti todella hyvältä, kunnes me puhuimme sen voimayksiköstä. Sitten he ovat laskeneet tehoja melko paljon sen jälkeen.

Vowlesin vihjailu viittaisi siis siihen, että Red Bull -talli on tahallisesti piilotellut oikeaa vauhtiaan testeissä, jotta saisi suuremman huomion käännettyä pois itsestään. Kenties talli olisi löytänyt uusista säännöistä jonkin hyödynnettävän aukon.

Mercedes ja Ferrari vahvoilla

F1-kauden uusista säännöistä porsaanreiän on löytänyt tiettävästi ainakin Mercedes, joka on pystynyt hyödyntämään moottorissaan lämpölaajentumista tavalla, jota sääntöjen raja-arvoja laadittaessa ei otettu huomioon.

Moottorivalmistajan innovaation on raportoitu hyödyttävän sen asiakastalleja suorituskyvyssä joitakin prosentteja, mikä itsessään voi ratkaista hyvinkin esimerkiksi paalupaikan kohtalon.

Kansainvälisen autoliiton FIA:n on kerrottu harkitsevan kesken kauden tapahtuvaa sääntömuutosta edellä mainitusta porsaanreiästä johtuen. Mercedes on puolestaan ilmoittanut hyväksyvänsä mihin tahansa suuntaan ratkeavan päätöksen tässä asiassa.

– Mercedes on tullut vahvasti sisään ja he ovat olleet kaikki päivät vahvoja. Heitä ei voi laskea ulos, Vowles sanoo.

Mercedes-tallin ohella iskukykyiseltä kauden alla Vowlesin mukaan vaikuttaa Ferrari, jolla on ollut vaikeampaa viime vuosina. Italialaistalli on esitellyt testeissä muun muassa 180 astetta kääntyvää takasiivekettä.

– He ovat tehneet loistavia innovaatioita, he menevät eteenpäin, ja uskon, että he ovat niin kilpailukykyisiä kuin voi olla, Vowles toteaa.

Yhtä kaikki voimasuhteiden ennustettavuus muutoksia tuovan F1-kauden alla on Vowlesin mukaan heikko.

– Jopa varikon sisällä tällä hetkellä, riippuen siitä, millaisia pelejä ihmiset pelaavat voimayksikköjen ja polttoaineen kanssa, on hyvin vaikeaa tietää, Vowles summaa.

Vowlesin arvion mukaan tallien suorituskyvyt saattavat uusien sääntöjen myötä vaihdella huomattavasti aiempaa enemmän eri kisaviikonloppujen ja ratojen välillä.

F1-kausi alkaa ensi viikolla 6.–8.3. Melbournen Alber Parkissa.