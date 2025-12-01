Essi Unkuri ja Viljami Harjuniemi avioituivat heinäkuussa. Unkuri julkaisi upeita kuvia kesähäistään.

Vuoden 2021 Miss Suomi Essi Unkuri ja mainostoimistoyrittäjä sekä Diili-kasvo Viljami Harjuniemi avioituivat kesällä.

Unkuri julkaisi Instagramissa seuraajilleen vielä upeita hääkuvia ja muisteli parin hääpäivää. Hän kertoo, että stressasi etukäteen yhtä asiaa.

– Meidän elämän paras päivä! Mietittiin ennen häitä, että mitä jos hääpäivä meneekin stressatessa ja suorittaessa, eikä ehdi pysähtyä nauttimaan. Tämä stressi osoittautui täysin turhaksi siinä vaiheessa, kun päästiin nauttimaan hääjuhlasta. Tämä tosiaankin oli meidän paras päivä ja kiitos siitä kuuluu meidän rakkaille läheisille. Kiitos vielä teille kaikille!

