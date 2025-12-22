Missi Tiia Aalto kihlautui viime kesänä, mutta suhde on nyt päättynyt.

Miss Suomen perintöprinsessa vuodelta 2024 Tiia Aalto ja hänen kihlattunsa Medya Elek ovat eronneet. Aalto kertoo erosta Instagram-tilillään.

– Parisuhteemme on tullut päätökseen. Yhteinen matkamme oli meille molemmille merkityksellinen ja täynnä kauniita muistoja, joita kannamme mukanamme lämmöllä. Pyydämme rauhaa ja tilaa tämän muutoksen keskellä, Aalto kirjoittaa ex-parin yhteisjulkaisussa.

Pariskunta kihlautui viime kesänä Italian Comojärvellä. Aalto kertoi ensimmäistä kertaa julkisesti seurustelevansa naisen kanssa missifinalistien julkistuksessa kesällä 2024.