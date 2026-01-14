Petra Hämäläinen esitteli kultansa osisaalisessa mediassa.

Vuoden 2022 Miss Suomi Petra Hämäläinen julkaisi Instagram-tilillään hempeän otoksen. Kuvassa hän on Samuel Rossin syleilyssä.

– Innnoissani meistä, Hämäläinen kirjoittaa kuvansa yhteydessä.

Myös Rossi jakoi samaisen otoksen seuraajilleen.

– Olet uskomaton. Upea vuosi tulossa, hän puolestaan kirjoittaa.

Yrittäjä Samuel Rossi on somevaikuttaja Aino Rossin ex-aviomies. He avioituivat vuonna 2018, ja saivat esikoistyttärensä keväällä 2021. Erostaan he kertoivat vuonna 2023.