Petra Hämäläinen esitteli kultansa osisaalisessa mediassa.
Vuoden 2022 Miss Suomi Petra Hämäläinen julkaisi Instagram-tilillään hempeän otoksen. Kuvassa hän on Samuel Rossin syleilyssä.
– Innnoissani meistä, Hämäläinen kirjoittaa kuvansa yhteydessä.
Myös Rossi jakoi samaisen otoksen seuraajilleen.
– Olet uskomaton. Upea vuosi tulossa, hän puolestaan kirjoittaa.
Yrittäjä Samuel Rossi on somevaikuttaja Aino Rossin ex-aviomies. He avioituivat vuonna 2018, ja saivat esikoistyttärensä keväällä 2021. Erostaan he kertoivat vuonna 2023.