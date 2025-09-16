Näyttelijä Saara Kotkaniemi ja Nicola Perot ovat menneet kihloihin.

Näyttelijä Saara Kotkaniemi ja hänen sveitsiläis-italialainen näyttelijämiehensä Nicola Perot ovat menneet kihloihin. Kotkaniemi jakoi ilouutisen Instagramissaan.

– Minun elämäni rakkaus vei minut vuorokauden yllätyslomalle Italian puolelle aivan ihanaan hotelliin ja aamulla aurinkoisella parvekkeella hän polvistui ja pyysi minua vaimokseen. Katotaan, koska on varaa pitää häät, siihen asti ihailen anopin vanhaa sormusta. Olen onnentyttö, Kotkaniemi kertoo ja jakoi kuvia parin romanttisesta lomasta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Pariskunta tapasi vuonna 2019 saksalais-suomalaisen Villi leikki -elokuvan koekuvauksissa. He saivat vuonna 2023 yhteisen lapsen. Lapsi on Kotkaniemen toinen, sillä hänellä on tytär ex-avioliitostaan muusikko-näyttelijä Olavi Uusivirran kanssa. Kotkaniemi ja Uusivirta ilmoittivat erostaan julkisesti marraskuussa 2021.