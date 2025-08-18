He tuomaroivat Miss Suomi -finaalin

Miss Suomi -kilpailun finalistit ja tuomaristo julkistettiin. Finaali järjestetään 6. syyskuuta.
Miss Suomi 2025 -kilpailun finalistit ja tuomaristo julkistettiin maanantaina 18.8. Helsingissä.
Tänä vuonna kilpailuja tuomaroivat ex-missit Anitra Ahtola ja Essi Unkuri, hyvinvointivalmentaja Jutta Larm, valokuvaaja Nadi Hammouda ja somevaikuttaja Henny Harjusola.
Uusi Miss Suomi ja perintöprinsessat valitaan finaaligaalassa, joka järjestetään Espoossa Hybridiareena Hypessä 6. syyskuuta.
Gaalan juontavat Cristal Snow, Saija Tuupanen ja Mikael Konttinen. Hallitseva Miss Suomi on vielä hetken aikaa Matilda Wirtavuori.