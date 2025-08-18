He tuomaroivat Miss Suomi -finaalin

29:24imgKatso videolta, kun Miss Suomi -kilpailun tuomaristo ja finalistit esittäytyvät
Julkaistu 59 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Rebeca Romero

rebeca.romero@mtv.fi

Miss Suomi -kilpailun finalistit ja tuomaristo julkistettiin. Finaali järjestetään 6. syyskuuta. 

Miss Suomi 2025 -kilpailun finalistit ja tuomaristo julkistettiin maanantaina 18.8. Helsingissä. 

Tänä vuonna kilpailuja tuomaroivat ex-missit Anitra Ahtola ja Essi Unkuri, hyvinvointivalmentaja Jutta Larm, valokuvaaja Nadi Hammouda ja somevaikuttaja Henny Harjusola.

Uusi Miss Suomi ja perintöprinsessat valitaan finaaligaalassa, joka järjestetään Espoossa Hybridiareena Hypessä 6. syyskuuta. 

Gaalan juontavat Cristal Snow, Saija Tuupanen ja Mikael Konttinen. Hallitseva Miss Suomi on vielä hetken aikaa Matilda Wirtavuori.

Lue lisää: Tässä ovat Miss Suomi -finalistit

Lisää aiheesta:

Matilda Wirtavuori on uusi Miss SuomiMiss Suomi -finalistit julkistettiin – katso tilaisuusPetra Hämäläinen on Miss Suomi 2022!Onko Miss Suomi -kilpailu vanhentunut konsepti? Näin tuumaa finaalituomaristoon kuulunut Sointu BorgMiss Suomi -finalistit poseeraavat upeissa bikinikuvissa – joku heistä kruunataan Suomen kauneimmaksiMiss Suomi -finalistit julkistettiin – MTV Uutiset Live näytti tilaisuuden suorana
Miss SuomiCristal SnowEssi UnkuriSaija TuupanenMikael KonttinenEspooJutta LarmMusiikki

Tuoreimmat aiheesta

Miss Suomi