Essi Unkuri muisteli häämatkansa tsunamivaroitusta – paljasti pelottavimman hetken

Julkaistu 06.09.2025 21:18
Teresia Jokela

Essi Unkuri ja Viljami Harjuniemi olivat heinäkuussa häämatkalla Havaijilla, kun sinne annettiin tsunamivaroitus.

Radiojuontaja ja vuoden 2021 Miss Suomi Essi Unkuri meni kesällä 2025 naimisiin kumppaninsa Viljami Harjuniemen kanssa. Häämatkaansa he viettivät heinäkuussa Havaijilla. 

Havaijille annettiin tuolloin tsunamivaroitus Venäjän Kamtshatkan niemimaan edustalla tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen takia. 

– Siellä oli todella pelottavia hetkiä, mutta ne onneksi jäivät pieniksi hetkiksi. Totta kai hetken oli todella hereillä, mutta siitä pääsimme onneksi jatkamaan lomaa, Unkuri muisteli MTV Uutisille Miss Suomi -finaalin punaisella matolla. 

– Pelottavin hetki oli rannalla, kun hälytykset alkoivat soida. Viljami oli juuri ollut surffaamassa. Kukaan ei juuri reagoinut ympärillämme hälytyksiin. Lähdimme kuitenkin rannasta katsomaan hotellille, mikä se tilanne on. Katsoimme uutisia ja huomasimme, että tästä on uutisoitu jo Suomessakin. Yritimme arvioida, kuinka iso aalto voisi olla. Kun kuulimme, miten iso maanjäristys on ollut, niin aloimme katsoa parvekkeelta alas ja miettiä, riittääkö se korkeus, Unkuri jatkoi. 

Suomessa oli tuolloin keskiyö, eivätkä he halunneet herättää ja huolestuttaa ketään läheisiä. 

– Piti tehdä päätöksiä, ja lähdimme ajamaan mahdollisimman kauas, Unkuri kertoi. 

Pariskunta pääsi kuitenkin lopulta viettämään häämatkansa loppuun Havaijilla normaalisti. 

