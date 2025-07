Havaijilla tsunamia paennut Essi Unkuri MTV:lle: "Saatamme joutua olemaan täällä koko yön"

Essi Unkuri kertoo MTV Uutisille hänen ja Viljami Harjuniemen evakuoineen vaara-alueen ulkopuolelle Havaijilla, jonne tsunamin odotetaan iskevän. Pariskunta on Unkurin mukaan rauhallisin mielin.

Vuoden 2021 Miss Suomi Essi Unkuri on tällä hetkellä puolisonsa Viljami Harjuniemen kanssa häämatkalla Havaijilla, jonne on annettu tsunamivaroitus Venäjän Kamtshatkan niemimaan edustalla tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen takia. Laaja tsunamivaroitus on annettu Tyynellemerelle.

Unkuri kertoo MTV:lle hänen ja Harjuniemen evakuoineen Oahun saaren keskelle, ylemmäs merenrajasta noin viiden kilometrin päähän pariskunnan hotellilta, joka sijaitsee vaara-alueella. Pari liikkuu vuokra-autollaan ja Havaijilla aika lähestyy tällä hetkellä myöhäisiltaa.

– Tällä hetkellä odotamme viranomaisilta ohjeistusta päästä takaisin hotellille. Olemme autossa vaara-alueen ulkopuolella ja saatamme joutua olemaan täällä koko yön, Unkuri kertaa tilannetta.

Ensimmäiset toimintaohjeet Unkuri ja Harjuniemi saivat puhelimiinsa, joihin tuli yleinen varoitus tsunamista. Lisäksi koko Waikikin kaupungissa sireenit alkoivat soida. Uusia tietoja tai ohjeita ei Unkurin mukaan ole hetkeen tullut.

– Käsketään vain odottamaan turvallisessa paikassa.

Tunnelma paikan päällä on Unkurin mukaan rauhallinen. Ihmiset odottavat tilanteen etenemistä, osa autoissa ja osa niiden ulkopuolella.

– Meidän olo on paljon rauhallisempi nyt, kun pääsimme pois vaara-alueelta. Odotamme mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta onneksi meillä on auto ja toisemme.

Aiemmin keskiviikkoaamuna Suomen aikaa Unkuri julkaisi Instagram-tilillään päivityksen, jossa kertoi pariskunnan olevan turvassa.

– Pakattiin tärkeimmät kamat kyytiin ja ajettiin vuorille viranomaisten ohjeiden mukaan. Täällä informaatio on ollut selkeää. Kaikki ihmiset on rauhallisia ja ystävällisiä tilanteesta huolimatta! Tämä yö vietetään autossa ja seurataan radiosta tiedotuksia. Toivottavasti tämä olisi vain "väärä hälytys", Unkuri kirjoittaa päivityksessään.

Alkuviikosta Unkuri julkaisi Instagram-tilillään tunnelmallisia päivityksiä häämatkaltaan. Pariskunta meni naimisiin 19. heinäkuuta Vaasassa.