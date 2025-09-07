Olga Temonen julkaisi harvinaisen otoksen – hääkuva 17 vuoden takaa

Temoset ovat olleet naimisissa 17 vuotta.
Näyttelijä Olga Temonen julkaisi sydämellisen kuvaparin aviomiehensä ohjaaja Tuukka Temosen kanssa. Pariskunta vietti hääpäiväänsä 6. syyskuuta.
– Tänään 17 vuotta Temosena, kuvien yhteyteen on kirjoitettu lyhyesti.
Ensimmäinen kuva on otettu hääpäivänä 17 vuotta sitten heinäpaalien koristamassa ympäristössä ja toinen kuva on arkisempi hissiselfie.
Monet Temosen seuraajat ja julkisuudesta tutut kasvot kommentoivat kuvaparia lukuisin sydänemojein.
– Onnea ihanat, näyttelijä Pilvi Hämäläinen kirjoittaa.
– Paljon onnea. Muistan vieläkin teidän ihanat häät, Salkkarit-tähti Hanna Kinnunen toivottaa.
– Söpikset, toimittaja Maria Veitola ihastelee.
Olga ja Tuukka Temosella on kolme lasta: Helga, Hilma ja Torsti. Perhe asuu maatilalla Iitissä.