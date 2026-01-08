Ernest Lawson juhli vaimonsa kanssa 10-vuotishääpäiväänsä.
Tanssii Tähtien Kanssa -juontaja Ernest Lawson ja hänen Nelli-vaimonsa juhlivat 10-vuotishääpäiväänsä viikko sitten.
Lawson kertoi parin juhlineen päivää uudenvuodenaattona ystäviensä kanssa.
– Järkättiin merkkipäivän kunniaksi ystävillemme rakkauden juhlat, ja huh mitkä juhlat ne olikaan! Naurettiin, itkettiin (vain mä) ja tanssittiin pitkälle yöhön. Taisipa joku vieraista kutsua näitä ”kaikkien aikojen bileiksi".
– Kiitos vielä ihmisille meidän elämässä, seuraavat pippalot tulee heti kymmenen vuoden päästä. Ja kiitos vaimolle elämästä juhlien välissä.
