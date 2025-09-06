Hän on uusi Miss Suomi: "Ihan huikea fiilis"

3:40imgMiss Suomi 2025 Sarah Dzafce haastattelussa
Julkaistu 06.09.2025 21:22
Vuoden 2025 Miss Suomeksi on kruunattu Sarah Dzafce.

Miss Suomeksi valittiin helsinkiläinen 22-vuotias Sarah Dzafce 6. syyskuuta Hybriniarena Hypessä Espoossa. 

Ensimmäinen perintöprinsessa on 23-vuotias Tara Lehtonen ja toisen perintöprinsessan tittelin vei  22-vuotias Julianna Kauhaniemi

– Tämä on ihan huikea fiiliis. Tämä on vaatinut erityisesti uskoa itseeni. En ole hetkeäkään epäillyt, etteikö minusta olisi tähän, Dzafce totesi heti voiton jälkeen medialle.

Dzafce kertoo tehneensä päätöksen jo ala-asteikäisenä, että hänestä tulee Miss Suomi.

Dzafce toteaa, että hän haluaa tuoda Miss Universe -kruunun Suomeen monen vuosikymmenen jälkeen. 

– Minun täytyy loistaa omalla valollani ja energiallani Miss Universe -kilpailussa, jotta pystyn voittamaan kruunun takaisin Suomeen.

Vuoden 2025 Miss Suomeksi on kruunattu Sarah Dzafce. Ensimmäinen perintöprinsessa on 23-vuotias Tara Lehtonen (oik.) ja toisen perintöprinsessan tittelin vei  22-vuotias Julianna Kauhaniemi (vas). 

Median suosikki oli Eveliina Liimatta. Yleisön suosikki oli Janette Keski-Jyrä.

Kruunun luovutti tuoreelle Miss Suomelle vuoden 2024 Miss Suomi Matilda Wirtavuori

Tänä vuonna tuomaristossa istuivat ex-missit Anitra Ahtola ja Essi Unkuri, hyvinvointivalmentaja Jutta Larm, valokuvaaja Nadi Hammouda ja somevaikuttaja Henny Harjusola.

0:36imgUudeksi Miss Suomeksi on tänä iltana kruunattu Sarah Dzafce (Kymmenen uutiset)

