Love Island Suomi -ohjelmassa rakkauden löytänyt pari kihlautui.

Rakkausreality Love Island Suomi -ohjelman voittivat vuonna 2021 Salli ja Eeli. Pariskunta on pitänyt yhtä myös ohjelman jälkeen ja heidän rakkaustarinaansa on voinut seurata sosiaalisessa mediassa.

He paljastivat taannoin Instagram-tilillään ilouutisia: pari on kihlautunut.

– Elämäni helpoin ”kyllä”, Salli kirjoittaa.

Parin onni saa myös täydennystä, sillä he odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan.

– Niin suurta onnea on vaikea pukea sanoiksi. Neljä vuotta sitten valittiin toisemme Love Islandilla. Emme olisi koskaan voineet kuvitella, millaiseen matkaan se meidät johdattaa. Nyt odotamme sydän täynnä rakkautta, että saadaan pieni syliimme. Pian meistä tulee vanhemmat, pari kirjoittaa yhteisjulkaisussa.

