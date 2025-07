Essi Unkuri puolisoineen pakeni tsunamia vuorille Havaijilla – "Pakattiin tärkeimmät kamat kyytiin"

Essi Unkuri kertoo sosiaalisessa mediassa hänen ja Viljami Harjuniemen evakuoineen läheisille vuorille Havaijilla, jonne tsunamin odotetaan iskevän pian.

Vuoden 2021 Miss Suomi Essi Unkuri on tällä hetkellä puolisonsa Viljami Harjuniemen kanssa häämatkalla Havaijilla, jonne on annettu tsunamivaroitus Venäjän Kamtshatkan niemimaan edustalla tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen takia. Laaja tsunamivaroitus on annettu Tyynellemerelle.

Unkuri julkaisi Instagram-tilillään päivityksen, jossa kertoo pariskunnan olevan turvassa. Hän kertoo myös parin hotellin olevan vaara-alueella, jonka takia Unkuri ja Harjuniemi ovat evakuoineet satojen muiden ihmisten tavoin.

– Pakattiin tärkeimmät kamat kyytiin ja ajettiin vuorille viranomaisten ohjeiden mukaan. Täällä informaatio on ollut selkeää. Kaikki ihmiset on rauhallisia ja ystävällisiä tilanteesta huolimatta! Tämä yö vietetään autossa ja seurataan radiosta tiedotuksia. Toivottavasti tämä olisi vain "väärä hälytys", Unkuri kirjoittaa päivityksessään.

Alkuviikosta Unkuri julkaisi Instagram-tilillään tunnelmallisia päivityksiä häämatkaltaan. Pariskunta meni naimisiin 19. heinäkuuta Vaasassa.