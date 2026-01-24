EK13: Donitseja Monacon F1-radalla – Oliver Solberg ylivoimaisesta johtoasemasta päätöspäivään
Monte Carlon MM-rallin päätöspäivään lähdetään Toyotan Oliver Solbergin ylivoimaisessa johdossa. Ruotsalaistähti selvitti kunnialla lauantain viimeisen erikoiskokeen, joka ajettiin Monacon F1-osakilpailusta tutuilla kaduilla.
Lauantain viimeinen erikoiskoe ajettiin erittäin sateisissa ja märissä oloissa, eivätkä kärkikuskit siksi innostuneet enää riskinottoon. Illan nopeimman ajan kellotti Hyundain Adrien Fourmaux, jolle kisaa johtava Solberg jäi 10,9 sekuntia. Toisena ja kolmantena olevat Toyotan Elfyn Evans ja Sebastien Ogier jäivät Fourmaux'sta noin viisi sekuntia.
Solberg lähtee päätöspäivään minuutin erolla Evansiin ja lähes puolentoista minuutin erolla Ogieriin.
– Ensimmäinen donitsi oli kamala. Sataa niin paljon, että en halunnut mokata tätä viikonloppua. Katsotaan, mitä huominen tuo tullessaan. Se on varmaan taas yksi hullu päivä, Solberg sanaili päivän päätteeksi.
Ralli huipentuu neljästä erikoiskokeesta ja 71,9 ek-kilometristä koostuvaan sunnuntaipäivään, jolta jaetaan viime vuosilta tuttuun tapaan päivä- ja Power Stage -kohtaiset lisäpisteet.