Monte Carlon MM-rallin 12. erikoiskokeella nähtiin hurjia käänteitä lumisissa ja liukkaissa olosuhteissa.
Ensimmäisenä liki 30 kilometrin erikoiskokeen uhriksi joutui Sami Pajari, joka ajoi ulos pätkän alkupuolella.
Seuraavaksi tieltä suistui Hayden Paddon. Hyundai-kuskin avuksi riensi liuta katsojia, jotka aloittivat melkoisen pelastusoperaation, jotta Paddon saataisiin takaisin tielle.
Kovin helppoa se ei kuitenkaan ollut, mutta lopulta lumella rajusti liukunut menopeli saatiin takaisin asfaltille.
Katso työntöoperaatio pääkuvan videolta.
Kisaa johtava Oliver Solbergkaan ei säästynyt tieltä suistumiselta. Ruotsalainen liukui ulos tieltä erikoiskokeen loppupuolella, mutta pääsi omin avuin takaisin tielle. Solbergin ulosajo aiheutti hurjan vaaratilanteen, sillä tien reunassa seissyt katsoja oli jäädä tieltä luisuneen auton alle.