Toyota on ollut Monte Carlon MM-rallissa auto ylitse muiden. Torstai-iltana Alppien vuoristoteillä ja Gapin huoltoalueen liepeillä käänsi kuitenkin katseita yksi Toyota – tai "Toyota" – jolla jo pelkkä tiellä pysyminen on tämänvuotisissa olosuhteissa melkoinen taidonnäyte.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala ottaa Australiasta kotoisin olevan, tätä nykyä Norjassa asuvan Justin Whiten hymyssä suin vastaan perjantai-illan pimeydessä.

Eikä ihme. Whiten menopeli hymyilyttää takuuvarmasti monia muitakin.

– Tämä on tehty mikroauton koriin, siihen kuoret päälle. Siinä on moottoripyörän moottori, kuusivaihteinen vaihdelaatikko. Hän kävi tänään ajamassa Sisteronissa ja fiilistelemässä, minkälaista olisi ajaa Montessa tällaisella pikkuautolla, Latvala kertoo.

– Rakastan rallia, ja olen aina halunnut oman ralliauton. Minulla oli vanha mikroauto, ja siitä on nyt tullut tällainen. On kuin unelma, että olen tuonut sen pienestä pajasta Norjasta tänne Monte Carloon, White taustoittaa.

MTV Urheilun Tomi Tuominenkin innostui näkemästään.

– Ehkä voin lainata autoasi ensi viikon Tunturiralliin?

– Onnea vain jäälle tämän kanssa! White hymähti.