Presidentti Alexander Stubb vetosi eduskunnassa maltin ja rakentavan keskustelun puolesta. MTV:n politiikan toimittaja pelkää mutapainin alkavan pian.

Eduskunnassa vietettiin keskiviikkona valtiopäivien avajaisia häirintäkohun jälkimainingeissa.

Presidentti Alexander Stubb muistutti omassa puheenvuorossaan kansanedustajia muun muassa rakentavaan keskusteluun.

– Politiikassa sanat muuttuvat teoiksi. Merkitystä on sillä, millaista kieltä käytämme, Stubb totesi.

Hänen mukaansa maailmassa on valitettavasti monta esikuvaa niille, jotka haluavat puhua vähättelevästi ja loukkaavasti toisista ihmisistä ja kokonaisista ihmisryhmistä.

– Tänä päivänä usein se, joka sanoo räväkimmin, saa eniten näkyvyyttä. Provokaatiot palkitaan huomiolla. Ylilyöntejä luullaan rohkeudeksi. Liioittelua totuudenpuhumiseksi.

Stubb sanoi pitävänsä tasavallan presidenttinä hyvin tärkeänä sitä, että Suomi ei jakaantuisi kahtia ja että kansalaisten luottamus suomalaista yhteiskuntaa kohtaan säilyisi.

– Kaiken ytimessä on arvostava keskusteluyhteys. Pitäkäämme siitä huolta, hän totesi.

Hän muistutti myös siitä, että vaalivuosi lähestyy ja että vaaleja ei voiteta toista haukkumalla.