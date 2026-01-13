Bill ja Hillary Clinton ovat kieltäytyneet todistamasta USA:n edustajainhuoneen Epstein-tutkinnassa.

Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton ja hänen vaimonsa, USA:n entinen ulkoministeri Hillary Clinton, kieltäytyivät tänään tiistaina todistamasta republikaanien johtamassa kongressin tutkinnassa, joka koskee heidän yhteyksiään edesmenneeseen seksirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.

Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Clintonien mukaan tutkinta on puolueellinen.

– Jokaisen on päätettävä, milloin on nähnyt tai kokenut tarpeeksi ja on valmis taistelemaan tämän maan, sen periaatteiden ja ihmisten puolesta seurauksista riippumatta, Clintonit kirjoittivat avoimessa kirjeessään republikaaniedustaja James Comerille.

Comer johtaa edustajainhuoneen valvontavaliokuntaa.

– Meille se hetki on nyt.

Comerin mukaan valiokunta kokoontuu ensi viikolla harkitsemaan sitä, onko Bill Clinton syyllistynyt kongressin halveksuntaan, mikä voi johtaa rikossyytteisiin.

Valiokunnan tiedottajan mukaan myös Hillary Clintonia vastaan aloitetaan halveksuntamenettely, ellei hän ilmesty valiokunnan eteen huomenna keskiviikkona.

Clintonien asianajajien maanantaina valiokunnalle lähettämässä erillisessä kirjeessä todetaan, että heidän todistajahaasteensa ovat mitättömiä, täytäntöönpanokelvottomia ja vain keino nolata poliittisia vastustajia presidentti Donald Trumpin ohjeiden mukaisesti.

"Kaikki tieto annettu"

Clintonit sanovat yrittäneensä jo antaa tutkinnalle "sen vähäisen tiedon, joka heillä on".

He myös syyttivät Comeria huomion siirtämisestä pois Trumpin hallinnon toimista.

Epstein kuoli vankilassa vuonna 2019 Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella odottaessaan oikeudenkäyntiä liittovaltion ihmiskauppasyytteistä. Kuolema todettiin itsemurhaksi.

– Jos hallitus ei tehnyt kaikkea tutkiakseen näitä [Epsteinin] rikoksia ja syyttääkseen niistä, sen pitäisi olla työnne keskiössä... Ei ole mitään näyttöä, että teette niin, Clintonit kirjoittivat.

– Sille ei ole muuta uskottavaa selitystä kuin puoluepolitiikka.

Clintonia ei syytetä, on vain kysymyksiä

Comerin mukaan useimmat amerikkalaiset haluavat Bill Clintonin vastaavan kysymyksiin suhteestaan Epsteiniin.

Kentuckyn republikaani sanoi, että Epstein vieraili Valkoisessa talossa 17 kertaa Clintonin presidenttikaudella ja että Clinton lensi Epsteinin koneella noin 27 kertaa.

Clinton on kertonut katuneensa suhdetta ja sanonut, ettei tiennyt Epsteinin rikollisesta toiminnasta.

Mitään näyttöä Clintonin osallisuudesta ihmiskauppaan ei ole löytynyt.

– Emme syytä Bill Clintonia mistään väärinkäytöksestä, Comer sanoi.

– Meillä on vain kysymyksiä.

