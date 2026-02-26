Börge Brende nousi WEF:n johtoon vuonna 2017.

Maailman talousfoorumin WEF:n johtaja Börge Brende on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Brende päätti jättää tehtävänsä pian sen jälkeen, kun hänen kytköksensä seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin paljastuivat.



WEF käynnisti aiemmin tässä kuussa riippumattoman tutkinnan Brenden suhteesta Epsteiniin.



Brende on entinen Norjan ulkoministeri. Hän on johtanut WEF:iä vuodesta 2017.

Tutkinta ei paljastanut lisätietoja

WEF käynnisti aiemmin tässä kuussa riippumattoman tutkinnan Brenden suhteesta Epsteiniin. Se ilmoitti torstaina, että tutkinta on päättynyt eikä sen tuloksissa paljastunut mitään uutta jo aiemmin Epstein-asiakirjoissa esille tulleiden tietojen lisäksi.



Brenden nimi on esiintynyt kymmeniä kertoja Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemissa Epsteiniin liittyvissä asiakirjoissa.



Epstein-asiakirjoissa esiintyminen ei tarkoita, että ihminen olisi syyllistynyt rikokseen.



WEF ilmoitti nimittäneensä johtoryhmään kuuluvan Alois Zwinggin väliaikaiseksi puheenjohtajaksi ja toimitusjohtajaksi, kunnes WEF:n hallitus aloittaa Brenden pysyvän seuraajan etsinnän.