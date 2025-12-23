Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lentotietojen mukaan matkustanut seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin yksityiskoneella paljon useammin kuin aiemmin on tiedetty.
CNN:n mukaan asia ilmenee New Yorkin eteläisen piirikunnan apulaissyyttäjän sähköpostiviestistä Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella vuonna 2020.
Viestin mukaan Donald Trump olisi ollut matkustajalistalla ainakin kahdeksalla Jeffrey Epsteinin lennolla vuosien 1993 ja 1996 välillä, kertoo CNN.
Ainakin kahdella lennolla kaksi matkustajista oli naisia, jotka apulaissyyttäjän mukaan voisivat olla todistajia oikeudessa.
