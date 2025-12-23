Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan joidenkin tiistaina julkaistujen asiakirjojen sisältämät väitteet Trumpista ovat valheellisia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump myönsi seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyvissä asiakirjoissa olevan kuvia myös hänestä.

Trump sanoi toimittajille paikallista aikaa maanantaina, että Epsteinin "viattomasti tavanneet" ihmiset ovat vaarassa menettää maineensa tutkinta-asiakirjojen julkistamisen vuoksi.

Kyseessä oli Trumpilta ensimmäinen kommentti asiasta sen jälkeen, kun oikeusministeriö alkoi julkaista Epstein-aineistoa perjantaina.

Trump sanoi asiakirjojen julkistamisen olleen republikaanien vastustajien poliittinen kampanja.

– Tämä koko Epstein-juttu on vain tapa yrittää kääntää huomio pois republikaanipuolueen valtavasta menestyksestä, hän sanoi toimittajille Mar-a-Lagon kartanossaan Floridassa.

Yhdysvaltain oikeusministeriö sanoi vuorostaan viestipalvelu X:ssä tiistaina, että joidenkin asiakirjojen sisältämät Trumpiin liittyvät väitteet ovat valheellisia.

– Jotkin näistä asiakirjoista sisältävät presidentti Trumpia vastaan esitettyjä valheellisia ja sensaatiohakuisia väitteitä, jotka toimitettiin FBI:lle juuri ennen vuoden 2020 vaaleja, oikeusministeriön X-päivityksessä sanottiin.

Oikeusministeriö ei kuitenkaan täsmentänyt, mitä väitteitä se tarkoitti.

– Selvyyden vuoksi: väitteet ovat perusteettomia ja valheellisia, ja jos niillä olisi ollut pienintäkään uskottavuutta, niitä olisi varmasti jo käytetty aseena presidentti Trumpia vastaan, päivitys jatkui.

0:57 Katso myös uutisvideomme aiheesta

Myös Clinton näkyvästi esillä

Myös Yhdysvaltain entinen demokraattipresidentti Bill Clinton oli näkyvästi esillä ensimmäisessä ministeriön julkaisemassa erässä Epstein-asiakirjoja. Trumpilta kysyttiin hänen reaktiotaan myös tähän.

– Pidän Bill Clintonista. Olen aina tullut toimeen Bill Clintonin kanssa. Vihaan nähdä hänestä tulevan julki kuvia, Trump vastasi.

– Siellä on kuvia minustakin, hän lisäsi.

Trump oli aikoinaan läheisissä väleissä Epsteinin kanssa mutta otti sittemmin tähän etäisyyttä. Presidenttinä Trump on pyrkinyt kääntämään huomion pois Epsteiniin liittyvistä asioista ja hyökännyt asiasta kysyneitä toimittajia vastaan.

Tuhansia uusia asiakirjoja julki

Yhdysvaltojen ulkoministeriö julkaisi tiistaina Suomen aikaa tuhansia uusia Epstein-asiakirjoja, kertoi AFP. Niiden sisällön perkaamisessa uskottiin kestävän kauan.

Clintonin kanslia oli vaatinut, että Epsteiniin liittyviä asiakirjoja julkaistaisiin aiempaa läpinäkyvämmin. Demokraattipresidentin tiedottaja Angel Urena julkaisi asiasta tiedotteen viestipalvelu X:ssä paikallista aikaa maanantaina.

Tiedotteessa vaadittiin, että Trump määräisi oikeusministerinsä Pam Bondin viivytyksettä julkaisemaan kaikki asiakirjat, joissa Clinton esiintyy. Tiedotteen mukaan kieltäytyminen vahvistaisi epäilystä siitä, että oikeusministeriö julkaisee materiaalia valikoidusti.

Urenan mukaan oikeusministeriön tähänastisten julkaisujen perusteella on selvää, että "jotakuta suojellaan".

New York Timesin mukaan monissa kuvissa, joissa Clinton esiintyy, hän on ainoa tunnistettavissa oleva ihminen.

Kuvia poistettiin viikonloppuna

Trumpin hallintoa on arvosteltu perjantaisen julkaisun jälkeen muun muassa asiakirjojen rajusta sensuroinnista Trumpin suojelemiseksi.

Oikeusministeriö on sanonut suojelevansa sensuroinneilla Epsteinin uhreja. Oikeusministeriö julkaisi perjantaina vain osan vaaditusta aineistosta.

Epstein tuomittiin vuonna 2008 alaikäisiin liittyvistä seksuaalirikoksista. Hän kiisti syyllisyytensä.

Epstein pidätettiin rikoksista epäiltynä heinäkuussa 2019. Viranomaisten mukaan Epstein teki oikeudenkäyntiä odottaessaan itsemurhan vankilasellissään saman vuoden elokuussa.