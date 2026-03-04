Maajussille morsian -sarjan maajussit kirjoittivat myös itse kirjeet tulevalla kumppanilleen.

Maajussille morsian palaa 19. kaudelle uusin tuulin. Kaudella tavataan kahdeksan 20–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta

Maajussit ottivat kynän käteen ja lähtivät kirjoittamaan kirjettä mahdolliselle kumppanille toivoen vastauksia ehdokkailta.

Lue maajussi-Maxin kirjoittama kirje alta:

Terve,

Olen Max 24-vuotias Valkealasta, teen työkseni perunaa. Vain ja ainoastaan perunaa aamuin ja iltapäivisin. Tilalla viljellään 35–45 hehtaaria perunaa vuodessa, josta tulee noin miljoona kiloa varastoon tavaraa. Olen töissä vielä tilalla, kun isä on niin nuori, niin hänellä riittää energiaa pyörittää.

Rakastan asua maalla, kun saa olla vapaasti ja oman rauhan täällä. Kyllä sitä pitää käydä ihmisten ilmoilla, ettei sekoa liika hiljaisuuteen. Etsin itselleni sellaista kumppania, jonka kanssa voin olla oma itseni, avoin ja lempeä.

Toivoisin kumppaniltani, että heillä olisi huumorintajuinen, positiivinen asenne elämään (ei valita pienistä), pitää maaseudusta, haluaa lapsia/perhe-elämää, haluaa rakentaa yhdessä ja ei olisi mikään "somepersoona". Minun pääni saa kääntymään sellainen nainen, joka pystyy pitämään itsestään huolta, käy töissä ja on viehättävä