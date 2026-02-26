Hillary Clinton on tänään todistajana kongressissa liityen Epstein-skandaaliin. Huomenna vuorossa on Bill Clinton. Kumpaakaan ei epäillä tai syytetä mistään seksuaalirikoksista tuomittuun, vuonna 2019 kuolleeseen Epsteiniin liittyen.

Oikeusministeriön julkistamasta, useiden miljoonien sivujen, materiaalista löytyy nimiä maailman huipulta liike-elämästä ja viihdejulkkiksista akateemiseen maailmaan ja politiikkaan. Ja valkoisen talon isäntiin.

Yhdysvaltain entisen presidentin Bill Clintonin nimi mainitaan useassa dokumentissa. Hänet on myös muun muassa valokuvattu yhdessä Epsteinin ja tämän kumppanin Ghislaine Maxwellin kanssa. Maxwell istuu 20 vuoden tuomiota ihmiskaupasta ja alaikäisten tyttöjen hyväksikäytöstä.

Ei tiedetä, kävikö Bill Clinton Epsteinin synkkämaineisella Little St. Jamesin saarella Karibialla, vaikka tiedossa on, että Clinton lensi Epsteinin yksityiskoneessa. New York Timesin mukaan Clinton oli enemmän tekemisissä Maxwellin kuin Epsteinin kanssa.

Hillary Clinton tapasi Ghislaine Maxwellin

Entinen ulkoministeri Hillary Clinton sanoo, että hän oli tavannut Maxwellin joitakin kertoja. Presidentti Donald Trumpin nykyinen kauppaministeri Howard Lutnick kutsui vuonna 2015 Epsteinin presidentiksi tuolloin pyrkineen Hillary Clintonin rahankeruutilaisuuteen. Lutnick puolestaan vieraili Epsteinin saarella 2012.

Bill Clinton kiistää tehneensä laittomuuksia, ja pahoittelee suhdettaan Epsteiniin. Kumpaakaan Clintoneista ei epäillä eikä syytetä mistään liittyen Epstein-skandaaliin. Molemmat myös kiistävät tietäneensä seksuaalisista väärinkäytöksistä.

(1998 presidenttinä Clinton asetettiin virkarikossyytteeseen seksisuhteesta Valkoisen talon harjoittelijaan Monica Lewinskyyn. Senaatti vapautti Clintonin.)

Hillary Clinton todistaa tänään kongressin edustajainhuoneen valvontavaliokunnassa Epstein-tapauksesta, Bill Clinton tekee saman huomenna.

Todistuslausunnot suljettujen ovien takana

Alun perin Clintonit eivät halunneet todistaa, koska pitivät haastettaan kongressiin poliittisena. He eivät ole myöskään pitäneet siitä, että alun perinkin aiottiin pitää suljettujen ovien takana, ei kaikelle kansalle avoinna – toisin sanoen jotakuinkin koko maailmalle – kuten Clintonit halusivat.

Heitä kuitenkin uhkasi kieltäytymisillään kongressin halveksunta, mistä seurauksena olisi vankeustuomio. Clintonien tilaisuudet pysyvät suljettuina.

Molemmat ovat sanoneet toivovansa, että kaikki mahdollinen Epstein-materiaali julkistetaan. Heidän mielestään todistajiksi saapuminen on republikaanien toimi huomion kiinnittämiseksi pois presidentti Donald Trumpista.

Trump vaikenee Epsteinista

Vuotuisessa Liittovaltion tila -puheessaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa Trump puhui ennätyksellisen pitkään, lähes kaksi tuntia. Hän ei kuitenkaan maininnut Epstein-skandaalia. Vastikään hän piti demokraatteja Bill Clintonia myöten osallisina Epsteinin tekoihin.

Trump vähättelee entisiä yhteyksiään Epsteiniin, ja sanoo olevansa tietämätön tämän seksuaalirikoksista.

Oikeusministeriön julkistamissa dokumenteissa Trump tai häneen liittyvät seikat kuten kotinsa Floridassa, Mar-a-Lago, mainitaan yhteensä tuhansissa dokumenteissa, sähköposteissa ja valokuvissa. Nimi asiakirjoissa tai kaveeraus samassa valokuvassa tai videolla ei tarkoita, että olisi syyllinen rikokseen.

Vuosituhannen alussa Trump sanoi tunteneensa Epsteinin 15 vuotta, ja totesi, että tämä on upea tyyppi, jonka kanssa on kiva olla. Julkisuudessa on vuosia ollut esillä kuvamateriaalia, missä Trump ja Epstein näyttävät tulevan hyvin toimeen keskenään.

Oikeusministeriön uutisoidaan pimittäneen Trump-aineistoa

Oikeusministeriö vuodenvaihteessa lainvastaisesti viivytteli Epstein-aineiston julkaisemista. Osa materiaalista – erityisesti nimistä – on mustattu, mikä on herättänyt kysymyksiä vaikutusvaltaisten ihmisten suojelemisesta mahdollisilta rikossyytteiltä.

Epsteinin haamu ja seksuaalirikokset eivät suostu katoamaan julkisuudesta.

Yhdysvaltalaismedian tuoreen uutisen mukaan oikeusministeriö olisi liittovaltion poliisin FBI:n haastatteluja. Niiden mukaan voisi olla syytä epäillä, että Trump olisi seksuaalisesti hyväksikäyttänyt lasta.

Epstein ja Maxwell pyörittivät lasten seksuaalisen hyväksikäytön verkostoa, ja osallistuivat lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön itsekin. Moni hyväksikäytön uhreista on puhunut julkisuudessa ja oikeusistuimissa.