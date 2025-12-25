Oikeusministeriö arvioi tarkistusprosessin voivan kestää vielä useita viikkoja.
Yhdysvalloissa liittovaltion poliisi FBI ja syyttäjät ovat löytäneet yli miljoona uutta asiakirjaa, jotka saattavat liittyä seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin tapaukseen.
Asiasta kertoo Yhdysvaltojen oikeusministeriö X-viestipalvelussa.
Ministeriön mukaan asianajajat työskentelevät kellon ympäri tarkistaakseen materiaalia ja poistaakseen tietoja uhrien suojelemiseksi. Oikeusministeriö arvioi kuitenkin prosessin voivan kestää vielä useita viikkoja.
Näin ollen Epstein-vyyhdin ja erityisesti presidentti Donald Trumpiin kohdistuneiden epäilyjen selvittäminen viivästyy.
Oikeusministeriötä on arvosteltu yli puoluerajojen sen tavasta käsitellä Epstein-asiakirjoja ja vaadittu puolueettoman valvontaelimen perustamista.
Erityisesti demokraatit ovat syyttäneet oikeusministeriötä asiakirjojen sensuroinnista kovalla kädellä, hidastelemisesta niiden julkaisemisessa sekä suoranaisesta Trumpin suojelemisesta.
Oikeusministeriö julkaisi tiistaina Suomen aikaa tuhansia uusia Epstein-asiakirjoja. Tätä ennen ministeriö oli jo julkaissut mittavan määrän materiaalia viime perjantaina.
Asiakirjojen joukosta on löytynyt myös yksi väärennetty asiakirja liittyen Trumpiin, oikeusministeriö kertoi tiistaina X:ssä. Johtopäätökseen päädyttiin muun muassa käsialanäytteen sekä päivämäärien perusteella.
Kyseessä oli Epsteinin nimellä allekirjoitettu kirje Yhdysvaltain voimistelujoukkueen entiselle lääkärille Larry Nassarille, joka sai vuonna 2018 pitkän vankeustuomion yli 150 tytön ja nuoren naisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.