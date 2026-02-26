Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton on todistusvuorossa perjantaina. Pariskunta on määrätty todistamaan suljettujen ovien takana.

Yhdysvaltain entinen ulkoministeri ja demokraattien presidenttiehdokkaanakin ollut Hillary Clinton todistaa tänään Yhdysvaltain kongressin tutkinnassa, joka koskee seksuaalirikoksista tuomittua Jeffrey Epsteiniä.

Clintonin puoliso, Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton on todistusvuorossa perjantaina. Yksikään Yhdysvaltain entinen presidentti ei ole ollut kongressin kuultavana vuosikymmeniin.

Viranomaiset eivät ole nostaneet Clintoneita vastaan syytteitä Epsteinin rikoksiin liittyen. Edustajainhuoneen valvontakomitea tutkii Epsteinin kytköksiä vaikutusvaltaisiin henkilöihin sekä sitä, miten hänen rikoksiaan koskevia tietoja käsiteltiin.

Viime viikolla Hillary Clinton syytti presidentti Donald Trumpin hallintoa Epsteiniä koskevien asiakirjojen peittelystä. Clinton esitti syytöksensä Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa.

Clintonit ovat myös syyttäneet valvontakomitean johtajan, republikaani James Comerin juonivan heitä vastaan, koska heidät mielletään Trumpin vihollisiksi.

Pariskunta on määrätty todistamaan suljettujen ovien takana, vaikka he ovat vaatineet julkista kuulemista.

Oikeusministeriö on sanonut, ettei sillä ole enää julkaistavia asiakirjoja, vaikka päättäjät ovat arvostelleet ministeriötä siitä, ettei se ole julkaissut Epsteiniä koskevia hallinnon sisäisiä muistioita, muistiinpanoja ja sähköposteja.

Ex-presidentti esiintyy Epstein-asiakirjoissa

Viime kuukausina julkaistuissa asiakirjoissa on ollut muun muassa monia kuvia Bill Clintonista Epsteinin kanssa 2000-luvun alkupuolelta.

Bill Clinton on myöntänyt lentäneensä Epsteinin lentokoneella Clinton Foundation -säätiön humanitaarisen työn yhteydessä. Hän on kuitenkin kiistänyt vierailleensa Epsteinin yksityisellä saarella.

Hillary Clinton on vuorostaan sanonut, että hänellä ei ole ollut merkittäviä yhteyksiä Epsteiniin. Hän on kiistänyt lentäneensä Epsteinin yksityiskoneella ja käyneensä tämän saarella.

Epstein tuomittiin vuonna 2008 alaikäisiin liittyvistä seksuaalirikoksista. Hän kiisti syyllisyytensä.

Epstein pidätettiin rikoksista epäiltynä heinäkuussa 2019. Viranomaisten mukaan Epstein teki oikeudenkäyntiä odottaessaan itsemurhan vankilasellissään saman vuoden elokuussa.

